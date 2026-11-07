Herr Frangulidis, Sie haben die Eurokrise als gebürtiger Grieche hautnah miterlebt. Werden bei der aktuellen Lage an den Bondmärkten Erinnerungen wach?

Nur zum Teil. Frankreichs Staatsschulden sind auf einem hohen Niveau, und die Dynamik ist beunruhigend – aber mit der Eurokrise ist die Lage in Frankreich nicht vergleichbar. Der Aufschlag für zehnjährige französische Staatsanleihen auf die deutschen liegt bei 160 Basispunkten. Im Falle Griechenlands waren es 4000. Griechenland hatte ein zweistelliges Leistungsbilanzdefizit, Frankreich produzierte 2025 ein sehr überschaubares Defizit. In Frankreich fehlt einfach der Wille, die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen.