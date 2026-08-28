Der Geschäftsertrag zog im Berichtshalbjahr um 4 Prozent auf 1,64 Milliarden Franken an, wie die Bankengruppe am Freitag mitteilte. Da der Gesamtaufwand gleichzeitig lediglich um 1 Prozent stieg, kletterte der Reingewinn um 12 Prozent auf 371 Millionen Franken gar zweistellig.