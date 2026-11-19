Herzstück ist ein über 90 Meter hoher Turm mit 23 Stockwerken und 2000 Arbeitsplätzen, wie Pictet am Donnerstag mitteilte. Der Neubau befindet sich im Süden der Stadt Genf, im Entwicklungsgebiet Praille Acacias Vernets (PAV) unweit des Bahnhofs Lancy-Pont-Rouge. Zum Campus gehören zudem knapp 100 Wohnungen, Gewerbeflächen und ein öffentlicher Park.