Ielpo weist jedoch darauf hin, dass die Renditen von US-Staatsanleihen mittlerweile etwa auf dem Niveau der Gewinnrendite von US-Aktien liegen. Das macht Staatsanleihen im relativen Vergleich attraktiv. Für Anleger aus der Schweiz bietet die Position einen weiteren Vorteil: einen erheblichen Zinsertrag. Dieser entsteht durch den grossen Abstand zwischen den tiefen Schweizer Zinsen und den höher verzinsten US-Anleihen.