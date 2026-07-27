Die Behörden sind dafür bekannt, hochpreisige Börsengänge zu verhindern, um Privatanleger vor Verlusten zu schützen. In einem dynamischen Marktumfeld kann dies dazu führen, dass Unternehmen weniger Kapital erhalten, als die Anleger bereit sind zu investieren. Ähnliche Umstände führten im vergangenen Jahr zu spektakulären Börsendebüts, als zahlreiche chinesische Unternehmen entlang der KI-Lieferkette Kapital einwarben. Semight Instruments legte im April einen Rekordanstieg von 876 Prozent hin und übertraf damit die 693 Prozent, die MetaX Integrated Circuits Shanghai im Dezember erzielt hatte. Auch der Chiphersteller Moore Threads Technology feierte ein vielbeachtetes Debüt und legte im Dezember einen Kursanstieg von 425 Prozent hin.