Die Aktien von CXMT legten am Montag bei ihrem Börsendebüt in Shanghai um 472 Prozent zu und avancierten damit zum grössten inländisch notierten Unternehmen Chinas.
Investoren strömten zu den Profiteuren des KI-Booms. Zum Eröffnungskurs von 49,50 Yuan wurde das Unternehmen mit rund 3,3 Billionen Yuan (487 Milliarden US-Dollar) bewertet. Im Vormittagshandel stieg die Aktie um bis zu 535 Prozent. Der Leitindex CSI 300 schloss vor der Mittagspause 0,3 Prozent höher, während der technologieorientierte STAR 50 um 0,5 Prozent nachgab.
Der starke Börsenstart folgte auf den zweitgrössten Börsengang in der chinesischen Geschichte, bei dem das Unternehmen bis zu 66,6 Milliarden Yuan einnahm. Der starke erste Handelstag unterstreicht die enorme Nachfrage nach Chinas führendem Halbleiterunternehmen, dem Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur. Als viertgrösster Hersteller von dynamischem Direktzugriffsspeicher (DRAM) weltweit – den Chips, die von Smartphones bis hin zu KI-Servern alles antreiben – gilt CXMT als Pekings grösste Hoffnung, die Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern zu verringern.
«Der Aktienkurs eröffnete weitgehend im Rahmen meiner Erwartungen, aber der starke Anstieg nach Börsenbeginn war bemerkenswert», sagte Ao Fei, Geschäftsführer von Beijing Xinhan Capital. «Angesichts der Seltenheit reiner Speicherunternehmen im chinesischen A-Aktienmarkt schliesse ich eine Phase spekulativer Euphorie in den ersten Handelstagen nicht aus», fügte er hinzu.
Das Unternehmen, ehemals bekannt als ChangXin Memory Technologies, verkaufte die Aktie zu je 8,66 Yuan. Unter den Börsengängen in China wurde der CXMT-Börsengang nur vom 10-Milliarden-Dollar-Börsengang der Agricultural Bank of China im Jahr 2010 übertroffen. Das in Hefei, Provinz Anhui, ansässige Unternehmen CXMT profitiert von der Nachfrage von Privatanlegern, attraktiven Bewertungen und erneuten Anzeichen staatlicher Unterstützung für die Märkte.
Der Privatanlegeranteil des Börsengangs war 212-fach überzeichnet: Privatanleger gaben 9,4 Millionen Aufträge für Aktien im Wert von 7,07 Billionen Yuan ab – etwa das Zehnfache des Orderbuchs von Privatanlegern beim Weltrekord-Börsengang von SpaceX. Ein Grund für die Überzeichnung ist die anhaltende Vorsicht der Regulierungsbehörden hinsichtlich der Bewertungen, zu denen Unternehmen neue Aktien an die Öffentlichkeit verkaufen. Sie fordern von den Unternehmen einen Vergleich mit Wettbewerbern in China und weltweit.
Die Behörden sind dafür bekannt, hochpreisige Börsengänge zu verhindern, um Privatanleger vor Verlusten zu schützen. In einem dynamischen Marktumfeld kann dies dazu führen, dass Unternehmen weniger Kapital erhalten, als die Anleger bereit sind zu investieren. Ähnliche Umstände führten im vergangenen Jahr zu spektakulären Börsendebüts, als zahlreiche chinesische Unternehmen entlang der KI-Lieferkette Kapital einwarben. Semight Instruments legte im April einen Rekordanstieg von 876 Prozent hin und übertraf damit die 693 Prozent, die MetaX Integrated Circuits Shanghai im Dezember erzielt hatte. Auch der Chiphersteller Moore Threads Technology feierte ein vielbeachtetes Debüt und legte im Dezember einen Kursanstieg von 425 Prozent hin.
(Bloomberg/cash)