Im Podcast «HZ Insights» spricht Tim Höfinghoff mit Handelszeitung-Redaktor und Invest-Experte Alex Reichmuth über Fehler bei der Geldanlage. Was führt dazu, dass so viele Menschen, die falschen Entscheidungen am Aktienmarkt treffen?

Angst, Gier und Herdentrieb an der Börse

Laut Reichmuth gibt es viele Psychofallen, die an der Börse lauern: Darunter sind Angst, Gier, Herdentrieb oder Selbstüberschätzung. Dieses Fehlverhalten kann schnell zu hohen Verlusten führen oder im besten Fall die Rendite deutlich schmälern.

Wie lassen sich solche Fehler vermeiden und welche Strategien sind an der Börse langfristig erfolgversprechend?

Dieser Beitrag erschien zuerst bei handelszeitung.ch mit dem Titel: "Diese Fehler machen Börsen-Anleger am meisten".