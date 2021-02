Tim Höfinghoff spricht im Podcast «HZ Insights» mit Flugmeilen-Experte Alexander Koenig übers Fliegen und Meilensammeln in Corona-Zeiten. Gehen die Meilen nun verloren? Was müssen Vielflieger beachten – und welche Tipps und Tricks können Reisende nutzen?

Sei es Oneworld, die Star Alliance oder andere Anbieter: Der Markt ist im Umbruch, es gibt teilweise einige neue Regeln bezüglich Status- und Prämienmeilen. Das gilt auch für Kunden von Miles & More.

Im Podcast-Gespräch berichtet Alexander Koenig, was Airlines wie Lufthansa, Swiss, Emirates und Co. zu bieten haben und ob es nun Schnäppchenmöglichkeiten in der Krise gibt.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei handelszeitung.ch mit dem Titel: "Miles & More: Gibt es nun Schnäppchen bei Vielfliegerprogrammen?"