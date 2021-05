Im Podcast "HZ Insights" sprechen Tim Höfinghoff und Reise-Experte Andreas Güntert über die Aussichten für die Sommerferien: Können wir auf einen einigermassen normalen Sommer 2021 hoffen? Oder werden Reiserestriktionen weiterhin dafür sorgen, dass wir von einer Reisenormalität noch lange entfernt sind?

Welche Reiseziele bieten sich überhaupt an: Lieber in der Schweiz bleiben oder doch eine Fernreise wagen? Und welche Tipps und Tricks gibt es (inklusive Strandferien in der Schweiz) - und worauf müssen wir beim Buchen genau achten?

Dieser Beitrag erschien zuerst auf handelszeitung.ch unter dem Titel: "Sommerferien: Gerne! Aber wie? Und wohin?".