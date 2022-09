Im Podcast "Handelszeitung Insights" spricht Tim Höfinghoff mit seinem "Bilanz"-Kollegen und Autofachmann Dirk Ruschmann über die Kultmarke Porsche und den geplanten Börsengang.

Warum will der Autohersteller nun überhaupt aufs Parkett? Und würde sich eine Investition auch für Privatanlegerinnen und Privatanleger lohnen?

Ausserdem: Bei welcher Zielgruppe und mit welchen Fahrzeugen ist Porsche so beliebt, was sind die grössten historischen Meilensteine in der Firmengeschichte und wie sieht das Geschäft in der Schweiz aus?

Dieser Podcast erschien zuerst im Digitalangebot der "Handelszeitung" unter dem Titel: "Porsche ist eine Kultmarke – doch taugt sie auch als Aktie?"