Renommierte Unterstützung für das Startup Carify: VW-Erbe Toni Piëch und die Investfirma ACE&Company von Adam Said beteiligen sich am Schweizer Jungunternehmen. Carify betreibt die grösste Plattform für Auto-Abos der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2019 von Sergio Studer und Raffael Fiechter gegründet und bietet seinen Kunden Autos im all-inclusive Monatsabo an.

"Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen der kürzlich abgeschlossenen Finanzierunsrunde Toni Piëch und ACE & Company als Unterstützer gewinnen konnten", bestätigen Sergio Studer und Raffael Fiechter, die beiden Gründer von CARIFY, gegenüber der Handelszeitung. "Da die Nachfrage gross war, konnten wir die für uns geeignetsten Investoren aussuchen. Toni Piëch, das Team von ACE & Company und die weiteren Investoren glauben an unser Geschäftsmodell und ermöglichen die weitere Finanzierung unserer ambitionierten Wachstumspläne."

Erfolgreiches Jahr für Carify

Toni Piëch ist der Sohn von Ferdinand Piëch und Marlene Porsche und hat mit dem Piëch GT einen eigenen Sportwagen entwickelt. Als Investor konnte Piëch den Paypal-Gründer und Silicon-Valley-Legende Peter Thiel gewinnen. ACE & Company ist ein global tätiges Investment-Unternehmen mit Sitz in Genf, das 2005 von Adam Said gegründet wurde und bereits in Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk, Airbnb, Wefox oder Uber investiert hat.

Neben Toni Piëch und Adam Said haben sich weitere Persönlichkeiten aus der Motorsport-Szene und der Finanzindustrie an der Finanzierungsrunde beteiligt. Für Carify verlief das bisherhige Jahr bereits sehr erfolgreich. Das Unternehmen wurde erst vor wenigen Wochen als jüngstes Unternehmen aller Zeiten in das Finale des Swiss Economic Forum gewählt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei handelszeitung.ch mit dem Titel: "VW-Erbe Toni Piëch steigt bei Schweizer Startup Carify ein".