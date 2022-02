Im Podcast "Handelszeitung Insights" spricht Tim Höfinghoff mit Carmen Schirm-Gasser und Andreas Güntert aus der Handelszeitung-Redaktion über den Immobilienmarkt am Zürichsee: Nachdem Tina Turner am Zürichsee ein 70-Millionen-Franken-Landgut gekauft hat, rückt nun ein bisher etwas weniger beachteter Teil des Zürichsees in den Mittelpunkt. Wird nun auch dort das Preisniveau noch schneller steigen?

Ausserdem: Was sind begehrte Lagen zum Wohnen rund um den See? Wo leben die Promis und wie geht es weiter in Sachen Immobilien zwischen Rapperswil-Jona und Zürich? Wird es nie mehr erschwinglich sein für Normalverdiener?

Dieser Artikel erschien zuerst im Digitalangebot der "Handelszeitung" unter dem Titel: "Treiben Promis die Immobilienpreise am Zürichsee immer höher?"