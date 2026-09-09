Kosiniak-Kamysz sagte, man werde die neue Finanzierungshilfe zur Anschaffung der «besten amerikanischen Rüstungsgüter» verwenden, die man auch bisher schon gekauft habe, darunter Panzer vom Typ Abrams, Kampfjets vom Typ F-16 und Apache-Hubschrauber. Nach Angaben von DiNanno ist dies bereits der sechste Vertrag mit Polen im Rahmen des Programms FMF. Die Gesamt-Kreditsumme belaufe sich auf umgerechnet 17,2 Milliarden Euro.