Dies sagte die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen am Sonntag in ihrer Rede zum Nationalfeiertag ihres Landes. "Wir hoffen auf eine Entspannung der Beziehungen zwischen beiden Seiten und werden nicht voreilig handeln, aber es sollte absolut klar sein, dass sich das taiwanesische Volk keinem Druck beugen wird", sagte die Präsidentin. "Wir werden unsere nationale Verteidigung weiter ausbauen und unsere Entschlossenheit zur Selbstverteidigung deutlich machen." Der von China vorgezeichnete Weg für Taiwan beinhalte weder eine freie und demokratische Lebensweise noch Souveränität für die 23 Millionen Einwohner von Taiwan.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hatte am Samstag noch einmal betont, China werde eine "friedliche Wiedervereinigung" mit Taiwan verwirklichen. Eine mögliche Anwendung von Gewalt erwähnte er nicht. Der Konflikt zwischen China und Taiwan hat sich zuletzt verschärft. Anfang Oktober drang die chinesische Luftwaffe an vier aufeinanderfolgenden Tagen in Taiwans Luftraum ein.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht allen Staaten, die seine Unabhängigkeit anerkennen, mit Konsequenzen. Die Führung in Peking ist überzeugt, dass die demokratisch gewählte Regierung Taiwans auf eine formelle Erklärung der Unabhängigkeit zusteuert. Sie hat daher den Druck auf Taiwan erhöht und will es zur Anerkennung der chinesischen Souveränität über das Territorium zwingen. Taiwan dagegen hat mehrfach erklärt, das Land sei bereits unabhängig und trage den Namen Republik China. Anerkannt wird Taiwan nur von einigen wenigen Ländern.

(Reuters)