"Die in die Höhe schiessenden Strompreise zeigen aus verschiedenen Gründen die Grenzen unseres derzeitigen Strommarktdesigns auf", sagte von der Leyen in einer Rede auf dem Bled Strategic Summit in Slowenien. "Es wurde unter völlig anderen Umständen und zu völlig anderen Zwecken entwickelt."

"Deshalb arbeiten wir jetzt an einer Notmassnahme und einer Strukturreform des Strommarktes", fügte sie hinzu.

Der beispiellose Anstieg der Strompreise, die sich im letzten Jahr fast verzehnfacht haben, hat die Inflation angeheizt und die wirtschaftliche Belastung für Unternehmen und Haushalte erhöht. Immer mehr Mitgliedstaaten fordern eine Preisobergrenze, und die Tschechische Republik, die turnusmässig den EU-Vorsitz innehat, plant für den 9. September eine ausserordentliche Sitzung der Energieminister einzuberufen.

Die genauen Einzelheiten des EU-Massnahmenplans werden derzeit noch ausgearbeitet, und EU-Diplomaten zufolge könnte die EU-Exekutive noch in dieser Woche einen detaillierten Entwurf vorlegen.

