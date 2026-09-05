Ein weiteres Problem will Thailand ebenfalls mit Technik lösen: die Sprachbarriere zwischen ausländischen Besuchern und der Polizei. Dafür werden die Beamten mit 900 automatischen Übersetzungsgeräten ausgestattet. Sie sollen die Verständigung mit Touristen erleichtern und dafür sorgen, dass bei Problemen schneller geholfen werden kann. Ausländerinnen und Ausländer sollen von den Neuerungen also ausdrücklich profitieren, betont der Tourismusminister. Die neuen Mittel dienen dazu, Reisende besser zu schützen und das Vertrauen in Thailand als sicheres Ferienland zu stärken.