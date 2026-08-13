Für 2026 erwartet die Peptidherstellerin nun ein Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent gegenüber 2025 zu konstanten Wechselkursen. Bisher war das Unternehmen von 20 bis 25 Prozent ausgegangen. Die EBITDA-Marge soll im Gesamtjahr im hohen Zehnerprozentbereich liegen, während die Investitionen unverändert 15 bis 20 Prozent des Umsatzes erreichen sollen.