Der Pharmazulieferer Polypeptide erwartet nun ein Umsatzwachstum von rund 30 Prozent gegenüber 2025 zu konstanten Wechselkursen, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Dienstag schrieb. Zuvor hatte die Peptidherstellerin ein Wachstum von 25 bis 30 Prozent in Aussicht gestellt.