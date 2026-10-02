Wie aus der Einladung zur ausserordentlichen GV am Freitag nun noch hervorgeht, haben alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats ihren Rücktritt von ihren Funktionen im Verwaltungsrat erklärt. Der Verwaltungsrat beantragt nun die Wahl von John Chongbo Rim, Seungho Ryu, Cheol Woo Ryu, Mihyun Yang und Joonkyung Seong in das Gremium. Sie alle wurden von Samsung vorgeschlagen. Dabei soll John Chongbo Rim zudem zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt werden.