Nach Ablauf der regulären Übernahmefrist hatte der Anteil der Südkoreaner noch knapp 88 Prozent betragen. Samsung Biologics hatte die Übernahme im Juli angekündigt und 44,31 Franken je Polypeptide-Aktie offeriert. Als Mindestannahmequote hatte Samsung einen Wert von 66,66 Prozent genannt.