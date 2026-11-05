Demnach hält der Konzern nun 97,99 Prozent der Aktien und damit gleich viel wie bei der provisorischen Meldung vom Montag, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte.
Nach Ablauf der regulären Übernahmefrist hatte der Anteil der Südkoreaner noch knapp 88 Prozent betragen. Samsung Biologics hatte die Übernahme im Juli angekündigt und 44,31 Franken je Polypeptide-Aktie offeriert. Als Mindestannahmequote hatte Samsung einen Wert von 66,66 Prozent genannt.
Die Käuferin rechnet damit, dass die Transaktion gegen Ende 2026 oder im erste Quartal 2027 vollzogen wird. Danach sei die Dekotierung von der Schweizer Börse vorgesehen.
(AWP)