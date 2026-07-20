Mit dem Übernahmeangebot konkretisieren sich Spekulationen, die sich schon seit Monaten im Markt halten. Allerdings war man im Frühjahr davon ausgegangen, dass mehrere Private Equity-Gesellschaften um Polypetide buhlen. Ob es in den nächsten Wochen zu einem Gegenangebot für Polypeptide, bleibt abzuwarten. Der Aktienkurs, der aktuell unter dem Übernahmeangebot liegt, deutet allerdings nicht darauf hin.