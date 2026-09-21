Leiters bekräftigte nach der Gewinnwarnung von Volkswagen am ‌Freitag, die unter anderem mit einer sechs Milliarden Euro hohen Wertberichtigung auf die Porsche-Beteiligung begründet wurde, den Jahresausblick der Sportwagenschmiede. «Es gibt keine neue Prognose von Porsche – weder ​für ​das laufende Geschäftsjahr noch für unsere ⁠mittelfristige Ambition», sagte Leiters. Das Unternehmen hatte Ende ​Juli die Jahresprognose eines ⁠Umsatzes von 35 bis 36 Milliarden Euro (Vorjahr: 36,3 Milliarden Euro) und einer operativen ‌Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent (1,1 Prozent) bekräftigt. «Wichtig für uns als Porsche AG ist, dass wir unsere mittelfristige Ambition für die ‌operative Umsatzrendite nicht verändert haben», ergänzte Leiters. Sie sei weiterhin im ​zweistelligen Bereich und bei guter Geschäftsentwicklung bis zu 15 Prozent.