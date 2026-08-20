Die Postfinance hatte sich bereits 2014 im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit damals gemeldeten 5,26 Prozent an Swissquote beteiligt. Denn Swissquote sollte die technische Handelsplattform für das E-Trading von Postfinance betreiben und die Börsenaufträge der Postfinance-Kunden abwickeln - was sie auch in Zukunft tun wird. Nun ist die Postfinance wieder ganz ausgestiegen aus der Beteiligung.