So hätten die positive Entwicklung im Zahlungsverkehr sowie ein tieferer Geschäftsaufwand zum guten Ergebnis beigetragen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zum wichtigen Zinsgeschäft heisst es, dass die langfristige und ausgewogene Anlagestrategie das Ergebnis in dieser Sparte zwar stabilisiert habe, das anhaltende Nullzinsumfeld den Ertrag aber weiterhin belaste.