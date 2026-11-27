Bislang erbringt Postfinance diese Leistungen teilweise zusammen mit einem Partner. Dabei handelt es sich um Worldline, wie das Unternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. Künftig will die Post-Tochter schrittweise mehr Dienstleistungen rund um die Annahme und Abwicklung von Kartenzahlungen und anderen bargeldlosen Transaktionen selbst übernehmen.