Zürich bleibt Spitzenreiter

Am meisten kostet der Café crème einmal mehr in der Stadt Zürich. Die Zürcherinnen und Zürcher zahlen 2023 im Schnitt 4,78 Franken für eine Tasse. Damit liegt der Preise 6,4 Prozent über dem Durchschnitt in der Deutschschweiz. Es folgen die Kantone Zug (4,66 Fr.), St. Gallen (4,46 Fr.), Aargau (4,40 Fr.) und Bern (4,35 Fr.).