Die für europäische Vergleichszwecke berechnete Teuerungsrate (HVPI) sank in Frankreich auf 3,2 Prozent, nach 3,7 Prozent im Oktober, wie das Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Der Anstieg der Energiekosten wurde dabei durch einen deutlichen Rückgang der Preise für Erdölprodukte gedämpft. Gleichzeitig waren die Verbraucher mit anziehenden Benzinpreisen konfrontiert. Von Reuters befragte Experten hatten nur einen Rückgang der Teuerungsrate auf 3,6 Prozent erwartet.
In Spanien ging die Inflation im November auf 4,1 Prozent zurück, nach 4,9 Prozent im Oktober. Auch hier hatten sich Fachleute verschätzt, da sie nur einen Rückgang auf 4,7 Prozent auf dem Zettel hatten. Die Inflationsdaten aus Deutschland stehen am Montag an. Für die HVPI-Rate wird ein Anstieg auf 2,9 Prozent erwartet, nach 2,8 Prozent im Oktober. Die Daten für den Euroraum folgen am Dienstag: Fachleute rechnen damit, dass die Inflationsrate bei 4,0 Prozent verharren wird.
Doch damit dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein: «Die Weitergabe höherer Gaspreise sowie das Auslaufen des Tankrabatts in Deutschland dürften die Inflation im Euroraum zum Jahreswechsel wieder über die Marke von vier Prozent treiben», meint Chefökonom Daniel Hartmann von der Bantleon AG. Dies auch, weil die Ölpreise zuletzt wieder gestiegen seien.
Inflationserwartungen steigen - EZB vor Zinsschritt?
Die Teuerung im Euroraum war mit zuletzt 4,0 Prozent bereits doppelt so hoch, wie von der Europäischen Zentralbank angestrebt. Dies macht eine baldige Zinserhöhung der EZB wahrscheinlich, die bereits im Juni und September die geldpolitischen Zügel anzog. Die Währungshüter wollen unbedingt vermeiden, dass der Ölpreisschock über sogenannte Zweitrundeneffekte einen breiten Preisauftrieb verursacht: Denn mit anhaltend hohen Energiekosten für Verbraucher und Firmen steigt die Gefahr, dass sich Löhne und Preise hochschaukeln.
Die Verbraucher im Euroraum haben ihre Inflationserwartungen für das kommende Jahr jüngst deutlich angehoben, wie eine Umfrage der EZB zeigt. Demnach rechneten sie im Oktober binnen Jahresfrist im Mittel (Median) mit einer Inflation von 3,5 Prozent, gegenüber prognostizierten 3,1 Prozent im Vormonat. Im März, also kurz nach Ausbruch des Iran-Krieges, hatten sie sogar 4,0 Prozent veranschlagt.
(Reuters)