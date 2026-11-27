In Spanien ging ​die Inflation im November auf 4,1 Prozent zurück, nach 4,9 Prozent im Oktober. Auch hier hatten sich Fachleute verschätzt, da sie nur einen Rückgang auf 4,7 Prozent auf dem Zettel hatten. Die Inflationsdaten aus Deutschland stehen am Montag an. Für die HVPI-Rate wird ein Anstieg ‌auf 2,9 Prozent erwartet, nach 2,8 Prozent im Oktober. Die Daten für den Euroraum folgen am Dienstag: Fachleute rechnen damit, dass die Inflationsrate bei 4,0 Prozent verharren wird.