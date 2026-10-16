An den internationalen Ölmärkten gaben die Preise am Freitag derweil leicht nach. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Morgen rund 105 Dollar und damit weiterhin deutlich mehr als vor Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar, als der Preis bei rund 72 Dollar gelegen hatte. Veränderungen am Ölmarkt schlagen sich allerdings meist erst mit Verzögerung an den Schweizer Zapfsäulen nieder.