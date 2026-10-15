Bei den Eigentumswohnungen war der Preisanstieg in der Innerschweiz mit 2,3 Prozent am stärksten. Dahinter folgten die Südschweiz (+2,2 Prozent) sowie die Regionen Zürich und Bern (je +2,0 Prozent). Am schwächsten fiel die Zunahme in der Ostschweiz mit 0,4 Prozent aus.