Bei den Einfamilienhäusern sanken die Preise besonders deutlich in den städtischen Gemeinden (-2,6 Prozent) einer grossen Agglomeration. Dagegen legten die Preise in städtischen Gemeinden einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration am meisten zu (+4,6 Prozent). Bei den Eigentumswohnungen fand der stärkste Preisrückgang in der Kategorie der intermediären Gemeinden statt (-4,2 Prozent). In städtischen Gemeinden einer mittelgrossen Agglomeration wurde der grösste Anstieg (+0,5 Prozent) verzeichnet.