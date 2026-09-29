Zum Vergleich: Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statistik (BFS) stieg um 0,8 Prozent. Während der LIK die Preisentwicklung eines repräsentativen Warenkorbs von rund 1050 Waren und Dienstleistungen abbildet, konzentriert sich der von Comparis gemeinsam mit der KOF erstellte «Womo-Index» auf Wohnen und Mobilität.