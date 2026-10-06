Der Aufpreis für Stromer im September lag trotz der Annäherung also noch fast 800 Euro über dem Dezember-Wert. Aber: Im langjährigen Vergleich ist das immer noch relativ niedrig. Im Oktober 2024 lag der Preisabstand bei mehr als 6500 Euro, in den Anfängen der Elektromobilität waren es teils 15'000 Euro.