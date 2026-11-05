«Im dritten Quartal haben wir trotz aller Widrigkeiten zugelegt. Von ​einer breiten und nachhaltigen Nachfrageerholung sind viele ​unserer Kernmärkte jedoch noch ​entfernt», sagte Konzernchef Matthias Zachert. Dies betreffe besonders die Agrarchemie sowie die ‌Auto- und Bauindustrie. Die Anstrengungen zur Kostensenkung zahlten sich jedoch aus. Dies spiegelte sich auch im Barmittelzufluss (Free Cashflow) ​wider, ​der sich im dritten Quartal ⁠auf 48 Millionen Euro verbesserte, ​nachdem er im Vorjahreszeitraum ⁠noch bei minus 14 Millionen Euro gelegen hatte. ‌Auch für das Schlussquartal rechnet Lanxess mit einem positiven Free Cashflow. Belastet wurde das Geschäft ‌zuletzt unter anderem durch hohe Transportkosten wegen ​des Niedrigwassers des Rheins.