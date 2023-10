Auf Jahressicht sei der Anstieg mit +3,6 Prozent noch grösser. Dabei seien die Werte in der Zentralschweiz (+3,4 Prozent) und im Grossraum Zürich (+2,9 Prozent) am stärksten gestiegen. Im Mittelland (+0,5 Prozent) falle das Plus leicht unterdurchschnittlich aus, während in der Genferseeregion keine Veränderung feststellbar sei. Dagegen sind in der Ostschweiz (-0,2 Prozent), der Nordwestschweiz (-0,8 Prozent) und im Tessin (-1,1 Prozent) Rückgänge zu beobachten.