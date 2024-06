Grosse Preisunterschiede

Ein direkter Vergleich der Roaming-Gebühren zwischen den einzelnen Anbietern ist allerdings nur schwer möglich. Je nach Art und Ort der Nutzung gibt es erhebliche Unterschiede. Im Mustervergleich von Moneyland (vier Auslandreisen in EU-Länder mit einem Datenvolumen von 6 Gigabyte und 120 Minuten Telefonie) schneidet Swisscom mit Kosten von 86.60 Franken am besten ab, während es bei den Billiganbietern Yallo und Lebara fast doppelt so teuer ist.