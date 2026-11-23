Ashland hat den Sitz im US-Bundesstaat Delaware und verfügt laut den Angaben über einen Marktwert von 3,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen produziere eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie, im Baugewerbe und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten zum Einsatz kommen. Ashland habe zudem im Juli eine Einigung mit dem aktivistischen Investor Ancora Holdings Group erzielt und sich daraufhin zum Verkauf angeboten.