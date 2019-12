Dies schreibt der Zeitungsverbund CH Media am Montag mit Verweis auf "zuverlässige" Quellen. Zwar sei keine dritte Überwachung eines Konzernleitungsmitglieds aufgeflogen, so der Zeitungsbericht weiter. Es habe sich jedoch gezeigt, dass auf niedriger Stufe Beschattungen auch in anderen Fällen vorgekommen seien.

Zudem gibt der Bericht laut den Zeitungsangaben Aufschluss darüber, warum die Beschattung des damaligen Personalchefs Peter Goerke in einem ersten Untersuchungsbericht der Anwaltskanzlei Homburger nicht bekannt wurde. So sollen sich die Verantwortlichen der CS-Sicherheitsabteilung abgesprochen haben, den Fall zu verschweigen.

Der neue Untersuchungsbericht, der ebenfalls von der Anwaltskanzlei Homburger erstellt wurde, soll bekanntlich am (heutigen) Montagmorgen veröffentlicht werden.

(AWP)