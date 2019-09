Das neue Team habe die Arbeit in den Madrider Büros der Bank aufgenommen, teilte Julius Bär am Dienstag mit. Mit ihnen wolle man auf Cross-Border-Basis den wachsenden portugiesischen Markt bearbeiten. Zuletzt war in Madrid und Barcelona auch die spanische Vermögensverwaltung ausgebaut worden.

Zu den zehn neuen Bär-Mitarbeitern für Portugal zählen den Angaben zufolge erfahrene Vermögensverwalter wie José Maria do Cazal-Ribeiro, Gonçalo Maleitas Correia, Gonçalo Pinto Basto oder Francisco Pimentel, die während vieler Jahre für die Credit Suisse in Lissabon gearbeitet haben. José Maria do Cazal-Ribeiro leitet das Portugal-Geschäft und berichtet an den Westeuropa-Chef von Bär, Carlos Recoder.

(AWP)