Liegt Harry Gillis, zuständiger Analyst bei der Privatbank Berenberg, richtig, so ist das bisherige Abschneiden von Tecan an der Börse erst der Anfang eines weiter gehenden Hochlaufs der Aktie. Zum Wochenauftakt hat der Experte das «Buy»-Rating für die Aktie bestätigt und das Kursziel von 240 auf 300 Franken angehoben. Dies ist das höchste aller bei Bloomberg verzeichneten Preisziele für die Tecan-Valoren. Es impliziert auch den Aufstieg zum besten Stand der Aktie seit August 2024.