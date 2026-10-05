Die Aktien von Tecan legen am Montag um 3,7 Prozent auf 239,80 Franken zu, wobei es in der Spitze bis auf 240,40 Franken hochgegangen ist.
Damit haben die Anteilsscheine des Laborausrüsters den höchsten Stand seit Anfang 2025 erreicht. Und allein seit Beginn des laufenden Jahres haben sie sich um rund 80 Prozent verbessert und so den Swiss Performance Index (SPI), der um 7 Prozent vorgerückt ist, deutlich geschlagen. Nur zehn der gut 200 SPI‑Werte sind heisser gelaufen als die Anteilsscheine von Tecan.
Liegt Harry Gillis, zuständiger Analyst bei der Privatbank Berenberg, richtig, so ist das bisherige Abschneiden von Tecan an der Börse erst der Anfang eines weiter gehenden Hochlaufs der Aktie. Zum Wochenauftakt hat der Experte das «Buy»-Rating für die Aktie bestätigt und das Kursziel von 240 auf 300 Franken angehoben. Dies ist das höchste aller bei Bloomberg verzeichneten Preisziele für die Tecan-Valoren. Es impliziert auch den Aufstieg zum besten Stand der Aktie seit August 2024.
Der Optimismus des Berenberg-Analysten spiegelt seine Überzeugung, dass Tecan die Rolle eines Wegbereiters der sogenannten «Lab-in-the-loop»-Automatisierung spielen wird. Dabei werden Forschung und Entwicklung im Life-Science-Sektor durch Künstliche Intelligenz und Robotik unterstützt und automatisiert - Wissenschaftler und Maschinen arbeiten quasi Hand in Hand, etwa in der Wirkstoffforschung.
KI-Unternehmen wie Nvidia und Anthropic haben sich in diesem Feld bereits positioniert, und Tecan mischt mit: Die Zusammenarbeit des Laborausrüsters aus Männedorf ZH mit Nvidia und Anthropic sowie die zunehmenden Belege dafür, dass Automatisierung für die Integration von KI in die Wirkstoffforschung entscheidend sei, hätten einige Investoren dazu veranlasst, Tecan als spezifischen Profiteur der KI-Entwicklung zu betrachten - und «wir stimmen zu», schreibt Gillis von Berenberg in seiner Notiz vom Montagmorgen.
Der Analyst sieht nun den für November geplanten Börsengang von Anthropic als nächsten Kurstreiber der Tecan-Valoren. Dies, da sich das von CEO Dario Amodei geführte US-Unternehmen den Life-Sciences-Sektor zu einem zentralen Geschäftsfeld gemacht habe.
Die Zuversicht des Berenberg-Experten wird (noch) nicht von allen Analysten geteilt. Im Schnitt sehen die bei Bloomberg erfassten Experten das Kursziel bei 202,87 Franken - 15,4 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Drei Analysten stufen Tecan mit «Buy» ein. Acht sagen «Hold», einer ist für «Sell».