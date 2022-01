Angesichts der Kursentwicklung von Konkurrenten nach deren Börsengängen werde für CVC eine Bewertung deutlich oberhalb dieser Schwelle erwartet, sagte eine mit dem Vorhaben vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Noch im September war das Unternehmen mit 15 Milliarden Euro bewertet worden, als der Investor Blue Owl Capital einen Anteil von rund zehn Prozent übernommen hatte. CVC hat die Banken Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley mit der Vorbereitung einer Börsennotiz beauftragt. Der Finanzinvestor tritt mit seinem Plan in die Fussstapfen von Rivalen wie Bridgepoint und TPG, die zuletzt ihre Börsendebüts gegeben hatten.

CVC ist als Investor der Formel 1 bekanntgeworden und war im vergangenen Jahr bei der Vermarktungsgesellschaft der spanischen Fussball-Liga eingestiegen. In der Schweiz war CVC an Sunrise und Breitling beteiligt. In Deutschland ist CVC an der Parfümeriekette Douglas beteiligt.

Das Initial Public Offering (IPO) von CVC ist in der zweiten Jahreshälfte vorgesehen. Dem Insider zufolge ist eine Notiz an der Londoner Börse möglich. CVC habe darüber aber noch nicht abschliessend entschieden. Am Freitag hatte CVC den Rückzug des Mitbegründers Steve Koltes für Oktober angekündigt. An Bord bleiben sollen die beiden anderen Co-Chefs des Verwaltungsrats, Donald Mackenzie und Rolly van Rappard.

(Reuters/cash)