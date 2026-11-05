Der Nettoinventarwert je Aktie lag per 30. September 2026 bei 160,61 Euro beziehungsweise 152,22 Franken. Seit dem 31. März 2026 entspricht dies einem Anstieg von 2,9 Prozent in Euro beziehungsweise 5,5 Prozent in Franken, einschliesslich der im Juli 2026 ausgeschütteten Dividende von 1,00 Franken je Aktie.