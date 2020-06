Beim Start von Global Technical Realty (GTR), das Rechenzentren für grosse Technologieunternehmen in Europa entwickeln und bauen wird, arbeitet die Beteiligungsgesellschaft mit dem Branchenveteranen Franek Sodzawiczny zusammen, teilte KKR am Mittwoch in einer Presseerklärung mit. Sie bestätigte damit einen früheren Bericht von Bloomberg News, der sich auf unterrichtete Kreise bezog.

Rechenzentren stossen bei Private-Equity-Unternehmen auf zunehmendes Interesse, da immer mehr Unternehmen die Speicherung umfangreicher Informationsmengen an Drittanbieter auslagern. Macquarie Group, Digital Colony und EQT gehören zu den Investoren, die Transaktionen in der Branche getätigt haben.

Sodzawiczny, der zuvor Zenium Data Centers gegründet hatte, wird Chief Executive Officer von GTR, ist der Mitteilung zu entnehmen. Zenium erhielt Finanzmittel von Quantum Strategic Partners des Milliardärs George Soros und wurde 2018 von CyrusOne erworben.

Rechnungszentren beliebte Investitionsobjekte

KKR steckt Kapital aus seinem dritten globalen Infrastrukturfonds in GTR, die laut Mitteilung für den Bau neuer Rechenzentren mehr als 2,5 Milliarden Dollar einschliesslich Fremdfinanzierung bereitstellen kann.

Im vergangenen Jahr wurden laut dem Marktforscher Synergy Research Group mehr als 100 Fusionen und Übernahmen im Zusammenhang mit Rechenzentren angekündigt, die höchste Zahl überhaupt. Die Transaktionen des Private-Equity-Sektors in der Branche stiegen Synergy-Daten zufolge um 50 Prozent.

(Bloomberg)