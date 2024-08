Die beiden Astronauten, die im Juni mit dem Starliner zur ISS gebracht worden waren, könnten möglicherweise erst im Februar 2025 mit der Dragon-Crew von SpaceX zurückkehren, falls die Raumkapsel weiterhin als nicht sicher für die Rückkehr eingestuft werde, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag mit. Derzeit würden mehrere Optionen geprüft. Eine endgültige Entscheidung will die Nasa in der kommenden Woche treffen.