Dafür sollen 20 bis 30 Prozent der Arbeitsplätze in Herstellung und Logistik wegfallen, wie der zuständige Manager Luc Reynaert von Procter & Gamble am Donnerstag auf einer Investorenkonferenz des Unternehmens sagte. In einer früheren Börsenmitteilung hatte P&G die Zahl der Angestellten in den betroffenen Bereichen mit 52'000 beziffert. Diese verteilen sich demnach weltweit über 35 Länder. Der Aktienkurs reagierte kaum auf die Aussagen.