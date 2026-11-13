Der PPI gilt als Vorlaufindikator für die Entwicklung der Konsumentenpreise, da höhere Produktionskosten teilweise an die Konsumenten weitergegeben werden. Der Index schwankt allerdings deutlich stärker als der CPI, da er stärker von den Rohstoffpreisen abhängt. Die Jahresteuerung auf Basis der Konsumentenpreise (CPI) war im Oktober auf 1,5 von 1,0 Prozent gestiegen.