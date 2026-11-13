Haupttreiber waren höhere Preise für Erdöl, Erdgas und Mineralölprodukte. Auch Maschinen und elektrische Ausrüstungen verteuerten sich. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) stieg im Vergleich zum September um 0,9 Prozent auf 101,6 Punkte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Der Index zu den Produzentenpreisen rückte um 0,5 Prozent vor, jener zu den Importpreisen um 1,7 Prozent.
Auf Jahresbasis steht der PPI nun wieder im Plus. Verglichen mit Oktober 2025 lag das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten um 0,9 Prozent höher. Im September hatte noch ein Minus von 0,2 Prozent resultiert.
Energiepreise treiben Index nach oben
Zum Anstieg im Oktober trugen vor allem höhere Preise für Mineralölprodukte, Erdöl und Erdgas bei. Aber auch elektrische Ausrüstungen, Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse sowie Maschinen verteuerten sich.
Bei den Produzentenpreisen machten sich zudem höhere Preise für elektrisches Installationsmaterial, medizinische und zahnmedizinische Apparate und Materialien sowie Uhren bemerkbar.
Bei den Importpreisen wurden neben den Energieträgern unter anderem Maschinen, elektronische Erzeugnisse, Metallprodukte und Möbel teurer. Gesunken sind dagegen die Preise für medizinische und zahnmedizinische Apparate und Materialien sowie pharmazeutische Spezialitäten.
Der PPI gilt als Vorlaufindikator für die Entwicklung der Konsumentenpreise, da höhere Produktionskosten teilweise an die Konsumenten weitergegeben werden. Der Index schwankt allerdings deutlich stärker als der CPI, da er stärker von den Rohstoffpreisen abhängt. Die Jahresteuerung auf Basis der Konsumentenpreise (CPI) war im Oktober auf 1,5 von 1,0 Prozent gestiegen.
(AWP)