Was könnte 2021 alles schiefgehen? Die Impfungen gegen Covid-19 schlagen vielleicht in der breiten Masse nicht so gut an wie erhofft. Oder es kommt zu Mutationen beim Virus, die auch den Impfschutz schwächen könnten. Am Wochenende sorgte bereits eine neue Art des Coronavirus in Grossbritannien und Südafrika, die weitaus ansteckender sein soll, für Verunsicherung. Das "Stop-and-go" mit Lockdowns, Lockerungen, gefolgt von weiteren Massnahmenverschärfungen ginge dann weiter. Dies würde nicht nur die Wirtschaft und die Gesellschaft belasten, sondern auch die Stimmung der Anleger.

Möglicherweise laufen auch die Gewinne der Unternehmen nicht so gut wie erhofft. Die Bilanzsaison von Ende Januar bis Anfang April wird es zeigen. Aber wie dem auch sei, die Leserinnen und Leser von cash.ch, die an der Umfrage "Wo sehen Sie den SMI Mitte 2021?" teilgenommen haben, bleiben sehr optimistisch.