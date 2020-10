Nachhaltige ESG-Anlagen sind die bedeutendste Entwicklung in der Vermögensverwaltung seit der Schaffung von börsengehandelten Fonds (ETFs) vor zwei Jahrzehnten und werden die Branche genauso umkrempeln wie passive Fonds. Das ist das Ergebnis eines neuen Berichts von PwC. Ihren Prognosen zufolge werden bis 2025 57 Prozent oder 7,6 Billionen Euro des Investmentfondsvermögens in Europa in Fonds gehalten werden, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigen - verglichen mit 15,1 Prozent Ende letzten Jahres. Darüber hinaus gaben 77 Prozent der von PwC befragten institutionellen Anleger an, dass sie planen, den Kauf von Nicht-ESG-Produkten innerhalb der nächsten zwei Jahre einzustellen.

Nachdem Rassen- und Wirtschafts-Ungerechtigkeit sowie der Klimawandel in den letzten Jahren zu zentralen gesellschaftlichen Themen wurden, waren Finanzunternehmen gezwungen, Fairness und Umweltfreundlichkeit mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Das hat sich bei Vermögensverwaltern sämtlicher Kategorien, von Pensionsfonds über Private-Equity-Gesellschaften bis hin zu Hedgefonds, vor allem in einer Explosion von ESG-Fonds manifestiert. Sie stellten Nachhaltigkeitsteams ein, führten neue Produkte ein und priesen ihre Umweltfreundlichkeit an.

"ESG ist nichts weniger als eine umfassende Veränderung in der Investmentlandschaft, wobei für finanzielle und nicht-finanzielle Performance-Kriterien nun gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen", schrieb PwC in dem am Montag veröffentlichten Bericht.

ESG-Fonds erleben eine Blüte in Europa, weil Regulierungsbehörden und politische Entscheidungsträger grüne Themen zu einer Top-Priorität gemacht haben und ein Regelwerk erstellten, um sicherzustellen, dass Finanzunternehmen Nachhaltigkeit in ihre Geschäftstätigkeit einbeziehen und das sogenannte Greenwashing ausmerzen. Gleichzeitig haben das wachsende öffentliche Bewusstsein für ESG-bezogene Risiken - das durch Covid-19 beschleunigt wurde - und die Entstehung einer Generation von Investoren, die neben finanziellen Faktoren nicht-finanzielle Auswirkungen priorisieren, laut PwC das Wachstum angeheizt.

ESG-Outperformance

Die Performance von ESG-Fonds in den letzten Monaten im Vergleich zu ihren traditionellen Konkurrenten hat laut PwC auch die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Fondsmanager von BlackRock bis Allianz Global Investors und Invesco haben berichtet, dass ESG-Portfolios während des Covid-19-Ausverkaufs eine Outperformance verzeichneten.

"Diese Katalysatoren werden den grössten Wandel einleiten, den die europäische Vermögens- und Wealth-Management-Branche je erlebt hat. Manager erhalten so die Möglichkeit, Veränderungen voranzutreiben, indem sie eine Schlüsselrolle bei der Verringerung des Klimarisikos übernehmen", sagte PWC.

PwC prognostiziert für ESG-Aktienfonds eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 26,8 Prozent und bis 2025 eine Vervierfachung des verwalteten Kapitals auf mehr als 3,6 Billionen Euro. Die Anleihefonds werden schätzungsweise um 30,4 Prozent wachsen und das Vermögen in fünf Jahren 1,6 Billionen Euro überschreiten.

Europa dominiert ESG-Markt

Der Bericht des Beratungsunternehmens, der von seiner luxemburgischen Sparte veröffentlicht wurde, enthielt auch eine Umfrage unter 200 Vermögensverwaltern, 300 institutionellen Anlegern und mehr als 800 Privatanlegern.

Die Studie ergab, dass 37 Prozent der institutionellen Anleger bereit sind, für ESG-Produkte eine Prämie zu zahlen, wobei die Mehrheit von ihnen bereit ist, zwischen 21 Basispunkten und 40 Basispunkten zusätzlich zu zahlen. Es zeigte sich auch, dass 77 Prozent der institutionellen Anleger planen, innerhalb der nächsten zwei Jahre nicht mehr in traditionelle, nicht ESG-konforme Produkte zu investieren. Jedoch signalisierten nur 14 Prozent der Vermögensverwalter Pläne, die Einführung dieser Produkte im selben Zeitraum einzustellen.

Laut PwC dominiert Europa die globale ESG-Landschaft. Die 4741 ESG-Investmentfonds der Region halten fast 70 Prozent des globalen ESG-Vermögens. PwC erwartet, dass die Auswirkungen der grünen Begeisterung Europas über seine Grenzen hinausgehen werden, da neue Anforderungen an Nicht-EU-Unternehmen und Investoren gestellt werden. Allerdings könnten US-Vermögensverwalter möglicherweise mit Begrenzungen bezüglich grüner Anlagen konfrontiert sein.

(Bloomberg)