Die Erholung von der Corona-Krise verschiebt sich weiter nach hinten. Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt - die USA und China - werden 2022 deutlich weniger zulegen als noch im Oktober geschätzt. Gleiches gilt für Deutschland. Ausserdem müssen sich die Länder an ein neues Umfeld mit höheren Zinsen gewöhnen, sagte IWF-Vizechefin Gita Gopinath in dem am Dienstag in Washington veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick voraus.

Die globale Wirtschaftsleistung dürfte dieses Jahr um 4,4 Prozent zulegen, das sind 0,5 Punkte weniger als im Oktober gedacht. 2023 dürfte es dann zu einem Plus von 3,8 Prozent reichen, das wären 0,2 Punkte mehr als bisher prognostiziert. Zum Vergleich: Im ersten Corona-Jahr war die Weltwirtschaft um 3,1 Prozent geschrumpft, 2021 dafür um 5,9 Prozent gewachsen.

Deutschland spürt Lieferkettenproblem

Die exportstarke Industrie in Deutschland spürt seit längerem die globalen Lieferkettenprobleme. Der IWF sagt Deutschland vor diesem Hintergrund 2022 ein Wachstum von 3,8 Prozent voraus, das sich 2023 auf 2,5 Prozent abschwächen dürfte. Gegenüber Oktober entspricht dies für 2022 eine Senkung um satte 0,8 Punkte, dafür 2023 eine Steigerung um 0,9 Punkte.

Die Inflation, die wegen hoher Energiepreise und Lieferschwierigkeiten in vielen Branchen zuletzt sprunghaft gestiegen ist, dürfte zumindest 2022 noch hoch bleiben. Für die Industrieländer sagt der IWF eine Teuerung von 3,9 (2021: 3,1) Prozent voraus. 2023 dürften es dann wieder vergleichsweise normale 2,1 Prozent sein. In Schwellen- und Entwicklungsländern werden wesentlich höhere Inflationswerte von 5,9 und 4,7 Prozent erwartet. "Die Geldpolitik ist an einer kritischen Kreuzung in den meisten Ländern", so IWF-Vizechefin Gopinath.

Steigende Zinsen dürften vor allem ärmere Staaten treffen und es noch schwerer machen, die Schulden zu bedienen. Hier müsse es Hilfen der Gläubiger geben. Entwicklungsländer stünden schon in der Corona-Krise unter Druck. Hier seien erst vier Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, während es in Industrieländern 70 Prozent seien.

Grundsätzlich rechnet der IWF wegen der aktuellen Corona-Welle mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante mit einem schwachen Start für die Wirtschaft. Im Jahresverlauf sollte sich die Lage aber schrittweise bessern.

(Reuters)