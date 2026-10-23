American Express profitiert weiterhin von der Ausgabefreude wohlhabender Kunden bei Reisen, Restaurantbesuchen und Einkäufen. ‌Der Branchenriese richtet sich an Verbraucher mit hoher Kreditwürdigkeit und mehr verfügbarem Einkommen und schottet sich so gegen die breitere wirtschaftliche Abkühlung ab. Seit ‌Jahresbeginn hat die Aktie dennoch mehr als zehn Prozent an Wert verloren.