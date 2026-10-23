Die Titel des US-Kreditkartenanbieters bröckeln im vorbörslichen Handel um zwei Prozent ab. Nach einem starken dritten Quartal rechnet American Express nun mit einem Gewinn zwischen 18,30 und 18,60 Dollar je Aktie für das Gesamtjahr, nach einer bisherigen Prognose von 17,30 bis 17,90 Dollar.
«Die Überschrift klingt gut - Amex übertrifft die Gewinnerwartungen und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an. Aber die Details sind uneinheitlich», schreiben die Analysten der US-Bank Truist. Die Anhebung des Ausblicks sei weniger ein Hinweis auf ein besseres viertes Quartal, sondern spiegele vielmehr die starken Ergebnisse des dritten Quartals wider.
American Express profitiert weiterhin von der Ausgabefreude wohlhabender Kunden bei Reisen, Restaurantbesuchen und Einkäufen. Der Branchenriese richtet sich an Verbraucher mit hoher Kreditwürdigkeit und mehr verfügbarem Einkommen und schottet sich so gegen die breitere wirtschaftliche Abkühlung ab. Seit Jahresbeginn hat die Aktie dennoch mehr als zehn Prozent an Wert verloren.
(Reuters)