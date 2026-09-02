Robinhood wandle die hohe Produktgeschwindigkeit in eine stärkere Kundenrentabilität um, schrieb Cyprys in einer Mitteilung vom Dienstag. Er hob hervor, dass «mehr Vermögen, Aktivität und Monetarisierung pro Kunde ein längeres Wachstumspotenzial als bisher angenommen» nahelegen. Die Aktie stieg am Dienstag um bis zu 2,1 Prozent, fällt im vorbörslichen Handel am Mittwoch aber zurück. Seit einem Tiefstand Ende März hat sie um mehr als 60 Prozent zugelegt.