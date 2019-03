Die schwierige Situation in den Absatzmärkten verunmöglicht es dem Halbleiterzulieferer Comet weiterhin, für das laufende Jahr Gruppenziele zu kommunizieren. Stattdessen gibt das Unternehmen aus Flamatt am frühen Donnerstagmorgen Ziele für die einzelnen Geschäftsbereiche bekannt.

Von diesen Bereichszielen lässt sich gerade bei Plasma Control Technologies auf eine weitere Verschlechterung schliessen. Analysten zeigen sich weniger vom Umstand selber als vielmehr von dessen Ausmass überrascht.

In der Auseinandersetzung mit dem Grossaktionär Veraison über die künftige Besetzung des Verwaltungsrats stellt Comet weiterhin auf Stur. Das Unternehmen lehnt die Zuwahl des vom Vermögensverwalter aufgestellten Kandidaten Heinz Kundert an die Spitze des Verwaltungsrats ab.

Turbulente Generalversammlung erwartet

Damit bleibt Comet auf Konfrontationskurs zum oppositionellen Grossaktionär. Dieser verschafft seinem Unmut über die Haltung des Verwaltungsrats in einer eigenen Medienmitteilung Luft. Die teilweise ablehnende Haltung der Gesellschaft zu den gestellten Anträgen überrasche und zeige die kritische Haltung des Verwaltungsrats gegenüber den eigenen Aktionären auf, so lässt sich der am Donnerstag versendeten Medienmitteilung entnehmen. Eigenen Angaben zufolge hält Veraison etwas mehr als 10 Prozent der Stimmen. Der Vermögensverwalter erhält allerdings Unterstützung von Pictet & Cie. Mit gut 5 Prozent der Stimmen zählt auch die Genfer Privatbank zu den Grossaktionären.

Darf man Beobachtern Glauben schenken, dann könnte Comet am 25. April eine ziemlich turbulente Generalversammlung erwarten. Denn nach mehreren Ergebnisenttäuschungen und Gewinnwarnungen gilt die Stimmung im Aktionariat als "ziemlich aufgeheizt".

Aus Angst vor einer Eskalation dieses Streits sowie vor möglichen negativen Auswirkungen auf das Tagesgeschäft, gerät die Comet-Aktie im frühen Handel unter Verkaufsdruck. Zur Stunde verliert sie 0,5 Prozent auf 92,90 Franken. Händlern zufolge erweisen sich auch die verhaltenen Bereichsziele nicht gerade als hilfreich.